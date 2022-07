Grande paura per Carlos Santana e i migliaia di spettatori che stavano assistendo al suo concerto.

Il celebre chitarrista nato in Messico, che compirà 75 anni il 20 luglio, è svenuto sul palco durante un concerto all’aperto in Michigan. Il malore è avvenuto sul palco del Pine Knob Music Theatre di Clarkston, poco lontano da Detroit: il musicista è stato subito circondato dai collaboratori e dal personale medico.

Grande paura, qualcuno dal palco ha chiesto al pubblico di pregare per l’artista crollato a terra per via di un “grave problema medico”, mentre gli infermieri lo portavano via in barella e altri collaboratori cercavano di coprire la scena con un telo nero. Alla fine non era nulla di così grave, tanto che lo stesso Santana ha alzato la mano e salutato i fans per rassicurarli mentre lo portavano via.

Trasferito in ospedale in osservazione, il musicista si è prontamente ripreso: il malore era dovuto a una combinazione di caldo e disidratazione, ha detto un portavoce al sito di gossip Tmz, mentre il manager Michael Vrionis in tarda serata ha diffuso un comunicato per rassicurare che Carlos “sta bene”, anche se il concerto in programma per oggi al Pavilion at Star Lake di Burgettstown in Pennsylvania è stato rinviato a data da destinarsi.

Lo show era iniziato da una ventina di minuti: Santana - si è poi capito – ha avuto un giramento di testa durante la canzone “Yoy” e si è seduto davanti alla batteria, ma non è bastato. Poco dopo è svenuto cadendo all’indietro.

La preoccupazione per il suo stato di salute, al di là dell'età, nasce dal fatto che in dicembre il cantante aveva sospeso per un certo periodo i concerti per un non meglio precisato “intervento cardiaco non programmato”.

