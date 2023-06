Quella che si svolgerà dal 12 al 15 luglio sarà la XI edizione del “Gallura Buskers Festival”, dedicato agli artisti di strada e circo contemporaneo che per quattro giorni coloreranno e allieteranno i presenti, residenti e turisti, in alcune strade e piazze del paese, con equilibrismo, magia, clowneria, cabaret, musica e tanto altro di divertente.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale “Dietro le Quinte”, con sede a Santa Teresa Gallura. Gli spettacoli, in programma in un momento d’estate già particolarmente affollato di turisti, si realizzeranno in notturna, dalle ore 21 alle 24, in diversi spazi del paese, quali Piazza Vittorio Emanuele I, Via XX Settembre e altre vie del centro storico.

L’Amministrazione comunale a tale evento ha accordato non solo il patrocinio ma disposto anche l’erogazione di un apprezzabile contributo economico in considerazione che tra le finalità dell’Ente «rientrano la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali, turistiche e sociali, volte alla promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e naturale, la promozione e innovazione dell'economia del turismo e dello sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale e ambientale».

