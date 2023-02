Al via la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus conduce con Gianni Morandi, con loro Chiara Ferragni al debutto in televisione.

Dopo il minuto di silenzio per le vittime del tragico terremoto tra Turchia e Siria, ovazione per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (primo capo di Stato all’Ariston nella storia), poi Gianni Morandi in suo onore ha cantato l’Inno di Mameli con tutto il pubblico.

Quindi il monologo di Roberto Benigni, che celebra i 75 anni della “Costituzione più bella del mondo" ricordando i padri costituenti (tra cui proprio Bernardo Mattarella) e citando l'articolo 11 – «l’Italia che ripudia la guerra» – e l’articolo 21 che difende la libertà di espressione. Per l’attore toscano è la sesta volta a Sanremo.

Fra gli ospiti ci sono i vincitori dello scorso anno, Mahmood e Blanco, poi Piero Pelù e i Pooh.

Ecco i primi 14 cantanti in gara in ordine di apparizione: Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima), Gianmaria – Mostro, Mr. Rain – Supereroi, Marco Mengoni – Due Vite, Ariete – Mare di guai, Ultimo – Alba, Coma_Cose – L’addio, Elodie – Due, Leo Gassman – Terzo cuore, Cugini di Campagna – Lettera 22, Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato, Olly – Polvere, Colla zio – Non mi va, Mara Sattei – Duemilaminuti.

(Unioneonline/D)

- IN AGGIORNAMENTO –

© Riproduzione riservata