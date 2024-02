Tutto pronto per la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Co-conduttore Marco Mengoni, emozionatissimo in conferenza stampa: «Sto sudando, pressione, emotività e ansia, ma so fingere bene e stasera ne avrete la riprova».

«Ho studiato molto questi 74 anni di Sanremo – ha detto ancora –. Ho riguardato dei Sanremo nei quali ero un po’ piccolo, li avevo visti dal vivo ma non avevo capito l’importanza di personaggi ed esseri umani del passato. Ho riguardato con molta gioia un Sanremo dove c’era Anna Marchesini co-conduttrice, per me il genio assoluto. Molto ha fatto lei. Con lei rido fino alle lacrime, mi ha ispirato tantissimo, anche nelle voci con cui uscirò dal palco molto spesso stasera».

Il cantante originario di Ronciglione ha poi parlato di un tema a lui molto caro, quello delle fragilità: «La fragilità è parte dell’essere umano e non dobbiamo rifiutarla. Io un’ora a settimana mi ci dedico con una terapeuta. Il lavoro ovviamente lo fai tu, non la terapeuta, quando il tuo cervello va a riposare e mette in riga tutti i tuoi pensieri. Ma non si deve rifiutare niente».

I TRATTORI – Quanto alla questione della protesta dei trattori, dopo l’invito di Amadeus e la smentita della Rai su trattative in corso Amadeus non si tira indietro: «Io ieri ho aperto le porte, l'ho detto e non torno indietro. Ora, in base a se verrà contattata la Rai, se ci sarà qualcuno che avrà piacere di esserci lo accolgo. Da parte mia non c'è nessun cambio di idea rispetto a ieri».

IL PROGRAMMA – A votare questa sera saranno la giuria della sala stampa, tv e web. Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica provvisoria e saranno annunciate le prime cinque posizioni.

Ospite d’eccezione la sciatrice Federica Brignone, che in piena stagione agonistica ha detto sì all'invito di Amadeus anche per promuovere il suo sport in avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Ci saranno poi Tedua, in collegamento dal palco allestito sulla Costa Smeralda, e Lazza, che si esibirà sul Suzuki Stage in Piazza Colombo. Non mancherà il collegamento con Fiorello, Fabrizio Biggio e Alessia Marcuzzi dal glass box di Viva Rai2!, situato davanti al teatro Ariston.

LA SCALETTA – Ecco l’ordine esatto di esibizione dei trenta cantanti in gara. Clara, Sangiovanni, Fiorella Mannoia, La Sad, Irama, Ghali, Negramaro, Annalisa, Mahmood, Diodato, Loredana Bertè, Geolier, Alessandra Amoroso, The Kolors, Angelina Mango, Il Volo, Big Mama, Ricchi e Poveri, Emma, Nek e Renga, Mr Rain, BNKR44, Gazzelle, Dargen D'Amico, Rose Villain, Santi Francesi, Fred De Palma, Maninni, Alfa, Il Tre.

