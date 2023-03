Sentirsi bene, sentirsi felici, perché il terzo posto è comunque prestigioso se conquistato a Sanremo Junior, la massima rassegna musicale italiana per ragazzi dai 6 ai 15 anni, che si è svolta al Teatro dell’Opera del Casinò della rinomata città ligure.

Il quattordicenne Mario Donato Vinci è salito sul podio grazie all'interpretazione del brano “Feeling Good” portato alla ribalta dal crooner canadese Michael Bublé.

Studente della prima liceo al Classico Musicale Azuni di Sassari, Vinci ha prima superato le selezioni su 288 concorrenti, poi è entrato in semifinale e quindi ha disputato la finale che ha visto esibirsi 26 giovanissimi cantanti.

Il ragazzo sassarese ha commentato: «Il clima era bellissimo grazie all’eleganza e alla cura nei minimi particolari dell’organizzazione messa in piedi dal patron Paolo Alberti. Molto coinvolgente è stata la masterclass con Franco Fasano, e ho incontrato tanti giovani emergenti provenienti da tutta Italia, tutti di alto livello, con i quali resterò certamente in contatto».

Superate le selezioni dal vivo il mese scorso al Narnia Festival, Vinci è stato selezionato su 288 concorrenti per partecipare alle semifinali di Sanremo Junior assieme ad altri quarantacinque semifinalisti.

Va ricordato che Mario Donato Vinci è giovanissimo ma ha già una carriera quasi decennale che lo ha visto cantare al 58° Zecchino d’oro, vincere alcuni festival europei ed esibirsi nei musical italiani con la regia di Claudio Insegno come attore protagonista in “A Bronx Tale” e “Kinky Boots”. Artista completo, dato che Mario Donato Vinci è vice campione italiano in carica nel ballo latino americano di coppia cn la società "Accademia di ballo sassarese F. Art Studio Dance” di Giuseppe Madeddu.

Alla finalissima di Sanremo Junior, nella categoria 10-12 anni, anche un altro giovane talento sardo: Matteo Trullu di 10 anni da Decimomannu ha cantato e suonato con la chitarra "Count on me" di Bruno Mars.

