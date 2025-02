Andrea Soriga, 30 anni, di Selargius, firma l'hairstyle di Elodie a Sanremo. Parrucchiere da salone, si è specializzato in styling per eventi, shooting, sfilate e concerti, poi l’Ariston...

«Il mio percorso verso il Festival è frutto di tanta passione. Dopo la formazione a Cagliari e varie esperienze lavorative nella mia città natale, mi sono trasferito a Milano. Ho il privilegio di lavorare con Elodie dal 2020. Lei mi ha dato l’opportunità di esprimere al massimo la mia creatività. Arrivare a Sanremo è un traguardo importante, un’emozione unica».

La sfida più grande che ha affrontato qui?

«Riuscire a conciliare la visione artistica con le esigenze pratiche dell’evento. Sanremo è un palcoscenico importantissimo, ogni dettaglio deve essere curato alla perfezione: l’aspetto logistico, la gestione dei tempi, la pressione di dover creare qualcosa che resti impresso».

Com’è il suo approccio creativo quando entra in contatto con l’artista?

«Inizia sempre dall’ascolto. L’artista ha una personalità e una visione unica, e il mio compito è quello di tradurre questa individualità in un concetto visivo che la rappresenti al meglio. Lavoro molto sul dialogo, cercando di captare le emozioni e le idee per creare qualcosa che parli di lei in modo autentico e originale».

Lavora spesso in studio, qui è a Sanremo. Cosa la ispira di più su una performance live?

«La differenza principale tra un live e un lavoro in studio è l’emozione che c’è dietro la performance. Un evento live ha un’energia unica, un'immediatezza che si percepisce anche nel look. Mi ispira molto la possibilità di creare qualcosa che si muove, che interagisce con la musica e con l’artista. In studio, invece, la bellezza sta nel perfezionare ogni dettaglio, cercando di fermare un momento in un’immagine che racconti una storia».

Cosa l’ha ispirata per i look di Elodie di questo Sanremo?

«Mi sono ispirato a una visione delle grandi dive del passato, cercando di dare un tocco di modernità ed eleganza, in linea con la sua evoluzione artistica. I look devono rispecchiare la sua energia, e al tempo stesso rimanere iconici e in sintonia con la canzone e l'atmosfera del palco di Sanremo».

Cosa possiamo aspettarci per le prossime serate?

«Ogni look è stato pensato per avere un forte impatto visivo, ma anche per esprimere l’essenza di Elodie: la sua bravura, forza, femminilità e personalità unica».

