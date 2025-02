«Sono moderatamente felice: non mi sarei abbattuto con risultati feroci, non mi esalto con quelli meravigliosi. Si pedala».

Carlo Conti commenta così gli ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo: sono stati 11 milioni 800 mila, con uno share del 64.6 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel - hanno visto la seconda serata del 75° Festival della Canzone italiana.

Con Carlo Conti stasera ci saranno Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

«Questa è la mia prima volta e mezzo dopo l'ospitata nel 2009 – dice Leone - quando Carlo mi ha chiamato sono stata felicissima, anche perché con lui ho vinto Miss Italia nel 2008, è un po’ il mio portafortuna. Ho detto sì senza pensarci anche se, dieci anni fa, gli avevo detto no, era il 2015 e stavo girando Non Uccidere a Torino. Quindi quando mi ha richiamato ho pensato "non posso rifiutare di nuovo". Sono una fan di Sanremo fin da bambina e mi sembra un sogno essere qui».

Follesa: «Sono entusiasta di essere qua. Conto di divertirmi moltissimo questa sera. Mi merito questo palco dopo tanti anni di lavoro e sono felicissima di farne parte con le mie colleghe». «Sono pronta, ho fatto la ceretta, il colore e tutto. La mia fortuna è che sono cardiopatica e prendo un calmante che mi blocca l’ansia».

Felice anche Lamborghini, che ricorda l’esperienza da Big in Gara nel 2020: «Non so perché quel palco faccia così paura, è un’emozione fortissima. Mi piacerebbe tornare in gara ma sto cercando la canzone giusta».

Gli ascolti della seconda serata

La prima parte, dalle 21.16 alle 23.28, è stata seguita da 14 milioni 900 mila persone con il 63.6 di share. La seconda, dalle 23.33 all’1.11, da 7 milioni 600 mila spettatori, pari al 67.2 per cento. Sanremo Start, dalle 20.41 alle 21.10, ha avuto un ascolto di 12 milioni 200 mila con uno share del 50.3. Il picco di ascolto alle 22.14 con 16 milioni 500 mila, quella di share alle 23.57 con il 70 per cento. Il secondo appuntamento con il Dopofestival, dall’ all’ è stato visto da 2 milioni e 400 mila telespettatori con il 56.6 di share. Il Prima Festival, dalle 20.31 alle 20.40, ha avuto un ascolto di 9 milioni, con il 40.2.

Gli ospiti

L’onda anni '80 si prepara a travolgere la terza serata del festival di Sanremo con l'arrivo dei Duran Duran: a 40 anni dalla prima esibizione all'Ariston, la band proporrà un medley di successi e Wild Boys. Ospiti anche Iva Zanicchi, che riceverà il premio alla carriera, e Edoardo Bennato, la cui vita controcorrente è raccontata in Sono Solo Canzonette, il documentario di Stefano Salvati, presentato da Rai Documentari e Daimon Film, in arrivo il 19 febbraio in prima serata su Rai1. E ancora i ragazzi del Teatro Patologico, il progetto fondato dall'attore e regista Dario D'Ambrosi, che è riuscito a trasformare la disabilità in una risorsa, capace di arricchire e rivoluzionare il linguaggio teatrale. E sei protagonisti della nuova stagione di Mare Fuori, dal 12 marzo in anteprima su RaiPlay e dal 26 su Rai2.

La gara

Sul palco gli altri 14 Big, sottoposti (come nella seconda serata) al giudizio di Televoto (con un peso del 50%) e Giuria delle Radio (50%). A fine serata l'annuncio dei cinque più votati, non in ordine di piazzamento. È anche la serata che laurea il vincitore delle Nuove Proposte, stabilito in base a Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%), Giuria delle Radio (33%). Previsto anche un collegamento in diretta con l'Amerigo Vespucci, che sta per approdare ad Alessandria d'Egitto. E sul Suzuki Stage di piazza Colombo, è atteso Ermal Meta.

