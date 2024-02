Angelina Mango vince la 74esima edizione di Sanremo: erano dieci anni che una donna non trionfava al festival della canzone italiana. A ridosso della vittoria però sono un caso le percentuali del televoto, con il 60% andato al secondo classificato Geolier.

Angelina Mango, con «La noia», ha preso il 16.1%; Ghali, con «Casa mia» è arrivato all’8,3%; Annalisa, con «Sinceramente», all’8% e Irama, con «Tu no», al 7,5%.

Il rapper 23enne ha dunque dominato il televoto, mentre sala stampa e radio hanno premiato Mango ribaltando la classificata espressa da casa.

Perché? Il vincitore è stato decretato con queste percentuali: il televoto pesava per il 34 per cento; il voto della sala stampa per il 33; il voto della giuria delle radio per il 33 per cento. Angelina Mango ha vinto il Festival con il 40.3% delle preferenze totali, considerando le tre giurie. Al secondo posto Geolier con il 25.2%, al terzo Annalisa con il 17.1%, al quarto Ghali con il 10.5%, al quinto Irama con il 6.9%.

Si dividono gli oltre 14 milioni di spettatori che hanno guardato Sanremo: da una parte i fan di Geolier, che hanno contestato il successo finale di Angelina Mango. Ma ci sono anche critiche all’exploit di Geolier.

