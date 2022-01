Anche il Festival di Sanremo fa i conti col Covid. Era già successo l’anno scorso quando Irama era stato messo in quarantena per casi di positività tra i suoi collaboratori. E nell’edizione 2022 c’è il primo big contagiato. Aka 7even ha annunciato sui suoi profili social di avere il coronavirus e di averlo scoperto a seguito di un tampone molecolare. “Fortunatamente sto bene – ha aggiunto -, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia”.

L’artista, classe 2000, era atteso domani all’Ariston per le prove con l’orchestra, di conseguenza non ha avuto alcun contatto con i musicisti, mentre il suo staff è risultato negativo.

Il festival prende il via il primo febbraio e Aka 7even rischia di non poter partecipare perché per regolamento per entrare in teatro deve essersi negativizzato.

Le attuali disposizioni prevedono che si possa uscire comunque dopo 21 giorni dall'isolamento, ma sarebbe troppo tardi per la kermesse.

