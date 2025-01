Più extralarge che mai questo Sanremo targato Carlo Conti, con 30 canzoni (più le 4 delle Nuove proposte) che, anche se il direttore artistico lo nega, ci faranno fare le ore piccole. «Preferisco un ospite in meno, un monologo accorciato, piuttosto che rinunciare a una canzone, perché questo è il Festival della musica italiana», si difende lui, brandendo anche una mezza minaccia: «Volevo inserirne addirittura altre sei...».

Anche quest’anno le abbiamo ascoltate tutte nel consueto appuntamento dedicato ai giornalisti nella sede Rai di Milano. L’ago della bilancia, dopo Amadeus, torna a pendere per le ballate più classiche: sarà un Sanremo dove domina il pop in purezza, che influenza e smorza anche i trapper più “cattivi”. Sparisce il rock «e mi dispiace», dice Conti, «perché io lo amo molto. Ma pezzi rock non mi sono arrivati».

Ecco le nostre pagelle delle trenta canzoni.

Francesco Gabbani - "Viva la vita"

«È una celebrazione della vita in quanto tale». Sì ma la vita non è necessariamente così moscia. Speravamo nel brio di Occidentali’s karma, e invece ci troviamo ad ascoltare la prima di una (infinita) serie di ballad. Voto 5

Clara - "Febbre"

Sound elettronico che come la febbre a volte sale a volte scende. Il volto di "Mare fuori" torna a Sanremo cercando di afferrare al volo il testimone dall'assente Annalisa. Occhio che è pesante, rischia di farsi maluccio. Voto 5,5.

Willie Peyote - "Grazie ma no grazie"

Strizza l’occhio con una certa facile ironia («C'hai provato anche più volte dei Jalisse»), ma è anche l’unico più “politico”. Si sprecano gli attacchi agli ipocriti e a certi nostalgici («Chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse, come se non bastasse»). Voto 6

Noemi - "Se t'innamori muori"

La paura di amare, di lasciarsi andare, in un pezzo che è sì molto classico e old school ma anche tanto chic. Tra gli autori, non è una sorpresa, ci sono Mahmood e la coppia Blanco e Michele Zocca. Voto 7,5

Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

Quota indie, porta una ballatona folk che sarà sicuramente acclamata dalla critica. Non è per tutti. Voto 6,5

Rkomi - "Il ritmo delle cose"

Primo brano in cui finalmente si balla un po’. Un bel riff, batteria e cassa dritta. Niente di nuovo sotto il sole però. Voto 7,5

The Kolors - "Tu con chi fai l'amore"

Non saranno tante le orecchiabili al primo colpo, questa è una di quelle. Riescono anche a uscire dalla comfort zone del tormentone a tutti i costi grazie al tocco raffinato di Calcutta. Voto 8,5

Rocco Hunt - "Mille vote ancora"

Con più italiano che napoletano, canta la sua terra, la sua storia, quella di «un bambino che sogna pure non ha niente». Rocco torna dopo nove anni, cinque album e tanti successi anche come autore per altri. È cresciuto. Voto 7.5.

Rose Villain - "Fuorilegge"

Se vi piaceva "Click boom!" non resterete delusi: come l'altra mixa melodie, beat urban e autotune. Squadra che vince non si cambia. Voto 6,5 (per il coraggio mancato)

Brunori Sas - "L'albero delle noci"

La gioia di diventare padre, una bimba che nasce e quasi lo fa rinascere. Ballad indie che trabocca d'amore, mai banale o sdolcinata. Benvenuto a Sanremo, speriamo sia solo l'inizio. Voto 8

Serena Brancale - "Anema e core"

Fa troppo freddo a febbraio per godersela, questa si balla davanti a un falò, nel caldo estivo, sotto le stelle. Voto 8

Irama - "Lentamente"

Un’altra nata da una collaborazione con Blanco-Zocca: Irama sembra fin troppo "blanchizzato" con quel misto di rap-pop e R&B. Nel complesso però risulta credibile. Voto 7,5.

Marcella Bella - "Pelle diamante"

Nona volta a Sanremo, dice di voler celebrare le donne forti «che sanno quello che vogliono e non devono chiedere mai perché sicure di sé». Il tema è certamente à la page, ma la resa è fiacca. Loredana (Bertè), dove sei? Voto 5.

Achille Lauro - "Incoscienti giovani"

Smette finalmente di replicare la scanzonatura originale ma ahimè irripetibile di "Rolls Royce" e torna un romanticone con una ballata underground che hanno scritto e musicato in sette, una squadra di calcio. Voto 8.

Elodie - "Dimenticarsi alle 7"

Regina dell'urban e delle percussioni, nel suo quarto Sanremo canta un dramma d'amore ma turbochic. Bella l’immagine degli occhi che piangono e fanno la ruggine. Più che pronta per impadronirsi a giugno degli stadi di Napoli e Milano. Voto 8,5

Tony Effe - "Damme 'na mano"

Dimenticate la violenza, l'arroganza delle ultime hit e del dissing, l'ex Dark Polo Gang celebra le sue origini capitoline tirando fuori una trap che sa di Franco Califano e stornelli romani (avete letto bene). Voto 9

Massimo Ranieri - "Tra le mani un cuore"

Un inno all'amore fabbricato dalle capaci mani di Tiziano Ferro e Nek. Più che classica, ma una sfida niente male per un artista che ha fatto il primo Sanremo 57 anni fa. Voto 8

Sarah Toscano - "Amarcord"

Fresca vincitrice di Amici, è la più giovane di questa edizione e con un tormentone estivo che entra subito in testa parla ai suoi (poco felliniani) coetanei. Voto 5,5

Fedez - "Battito"

La terapia, la fluoxetina, il dottore, le paranoie. La fine di una storia con una donna che vuole lontana, che ha odiato e a cui cede sogni e pure i soldi. Chi sarà mai? Gossip a parte, ha un bel ritmo. Voto 7

Coma_Cose - "Cuoricini"

Il titolo faceva un po' tremare i polsi e invece mettono da parte la struggente ballad e, tastieroni anni Ottanta sotto mano, tornano agli albori della loro produzione indie-pop. Soprattutto, finalmente, tornano a parlare di altro che di sé. Voto 8,5

Giorgia - "La cura per me"

Torna il duo Blanco-Zocca e regala a Giorgia una canzone che sì parla di sentimenti ma è da primi(o) posti(o). Voto 10

Olly - "Balorda nostalgia"

Il titolo non tradisce, è una ballata nostalgica che sa di mare e di porti, come la Genova di Olly. Passati due anni dal primo Festival, di strada ne ha fatta. Voto 8.

Simone Cristicchi - "Quando sarai piccola"

Preparate i fazzoletti perché è un colpo al cuore. Una poesia dedicata a una mamma a cui un figlio deve ripetere il proprio nome «mille volte, perché tanto te lo scorderai». Voto 7,5

Emis Killa - "Demoni"

La quota zarra è tutta sua. La domanda è: underdog come Lazza oppure in fondo alla classifica come Fred De Palma? Noi scommettiamo sulla seconda. Voto 5

Joan Thiele - "Eco"

Voce eterea, pop ma raffinata, contemporanea ma un po' psichedelica. In una parola: ricercata. Cuore un po' colombiano e un po' svizzero, sbarca in Italia col botto. Voto 7,5.

Modà - "Non ti dimentico"

Francesco Silvestre in purezza: nonostante sia stata scritta e musicata solo dal frontman, pare meno Modà del solito. Ballad, da lì non se ne esce, ma perlomeno non svenevole. Voto 7

Gaia - "Chiamo io chiami tu"

Un’altra che ambisce ad afferrare il testimone di Annalisa, con quel “Chiamo io chiami tu” che ricorda fin troppo “Ho visto lei che bacia lui etc”. Sa un po’ di laboratorio e provette, la sfida sarà darle anima. Voto 5,5

Bresh - "La tana del granchio"

«È una canzone "ubriaca"», dice lui. A noi sembra fin troppo sobria e castrata dall’orchestra. Voto 5,5

Francesca Michielin - "Fango in Paradiso"

La separazione da Fedez le fa bene, torna padrona della scena pop e funziona. Voto 7,5

Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento - "La mia parola"

Una “street song” che, rap e r&b su un ritmo incalzante, è la meno sanremese di tutte. Perché per quanto Sanremo lo si possa amare, a una certa hai anche voglia di dimenticarti dove sei. Voto 9

