«Dal 2021 sono vittima di una stalker».

Lo racconta Sabrina Salerno in un’intervista all’inserto “Specchio” de “La Stampa”: «Lei è una donna francese con gravi problemi psicologici – spiega la cantante genovese, 55 anni -. Ho sporto denuncia per stalking in Italia e in Francia, sto aspettando il codice rosso, ovvero il procedimento che prevede un intervento immediato. Me la sono ritrovata ovunque, anche nei pressi di casa e la sottoposero a Tso».

«Nonostante la denuncia nessuno mi dice niente: non so chi è, se è pericolosa - ha aggiunto ancora la showgirl - . Convivo con la paura di trovarmela davanti, temo la reazione che potrei avere e anche le conseguenze, visto che se qualcuno entra in casa tua armato e ti difendi, qui finisci anche in galera».

«Dice di essere mia moglie e che il diavolo ci separa – la conclusione - Ho le scatole piene di questa storia, sono due anni che vivo in ansia, penso alle donne impaurite che non hanno una rete intorno come me. Basta piangere ai funerali e non fare niente per cambiare le cose. Continuano a morire donne, è un fallimento. Bisogna denunciare, ascoltare, inasprire le pene».

(Unioneonline/D)

