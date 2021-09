Mick Brigden, tour manager di Rolling Stones, Bob Dylan e Carlos Santana, è morto a causa di un incidente domestico.

Il 73enne, infatti, ha spiegato la moglie Julia Dreyer, è deceduto mentre stava scavando una fossa per sotterrare il loro cane.

"Mick stava scavando una fossa per il loro cane morente in un campo giù nella loro proprietà di campagna a Santa Rosa, in California. Mentre stava scavando, è successo qualcosa e la buca è crollata su di lui", ha spiegato la donna.

Trasportato in ospedale, Brigden è morto dopo qualche ora.

Nato a Southend On Sea, in Inghilterra, aveva imparato il mestiere al fianco del famoso promoter Bill Graham.

Trasferitosi in Canada come grafico, cominciò a lavorare come promoter negli Stati Uniti dopo aver incontrato a New York il frontman dei Mountain, Felix Pappalardi.

Ha collaborato per 33 anni con il cantante e chitarrista Joe Satriani: "Sono stati anni pazzi e meravigliosi di rock’n'roll. Non ho mai lavorato così duramente, suonato così duramente, riso e pianto così tanto, fatto così tanta musica e avuto così tante avventure in tutto il mondo, e tutto con Mick al mio fianco. Era l'ultimo mentore del business musicale. Onesto, duro, premuroso, rispettoso, tenace, perspicace, era tutto e molto di più. Ho imparato così tanto su come essere una brava persona da Mick. Durante la sua illustre carriera ha lavorato al meglio, ma ha sempre saputo che era importante essere gentili, rispettosi, cool e fare le cose nel modo giusto. Lui, insieme all'intero team BGM, ha guidato la mia carriera da solista fin dal suo inizio. Mick era sempre pieno di energia e infinitamente creativo. Potrebbe aiutarti a organizzare il progetto di un album, scegliere il mix giusto, scegliere un singolo, aiutare con le copertine degli album, prenotare un tour, gestire un tour, rivedere i contratti, schioccare la frusta con un sorriso e ottenere un tavolo al ristorante giusto quando ne avevi bisogno”.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata