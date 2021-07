“Vi dovete vergognare! Siete dei pezzenti, anoressici di rispetto e di sentimento”.

Sono le parole durissime rivolte da Simona Ventura agli incendiari responsabili delle fiamme che negli ultimi giorni hanno devastato l’Oristanese e il Nord Sardegna, mandando in fumo oltre 20mila ettari di territorio e costringendo la Regione a chiedere al Governo lo stato di calamità naturale.

La nota presentatrice tv, sempre di casa nell’Isola, ha pubblicato da Porto Cervo un durissimo sfogo sul suo profilo Instagram, dove si legge anche: “Orrendi piromani, siate maledetti. Sardegna mia che ti hanno fatto”. Un messaggio di condanna accompagnato da immagini eloquentu dello scempio e dei danni prodotti dai roghi.

Un post di accusa e di rabbia che ha in poco tempo raccolto migliaia di commenti e like da parte dei follower, anch’essi indignati per l’accaduto e concordi nel chiedere indagini rapide e pene esemplari per chiunque dovesse avere responsabilità dell’apocalisse abbattutasi su diverse zone della Sardegna.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata