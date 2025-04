Un one man show esilarante, con il quale il musicista, cantante, attore, comico e imitatore Francesco Cicchella approda nell’Isola, a distanza di due anni dal successo di Alghero, per una produzione firmata da Sardegna Concerti in collaborazione con Top Agency Music, Bravi Tutti e High Beat.

Dopo il sold out di ieri al Teatro Massimo di Cagliari, oggi, martedì 29 aprile, si replica alle ore 21 mentre domani sarà il Teatro Comunale di Sassari ad ospitare lo spettacolo.

“Tante Belle Cose” si presenta come un’esperienza teatrale innovativa: una narrazione dal taglio cinematografico, dove i personaggi più amati di Cicchella, assieme alle sue straordinarie imitazioni, si intrecciano con riflessioni intime e sorprendenti colpi di scena.

Sul palco vanno in scena i suoi cavalli di battaglia più famosi, come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri ma anche una raffica di performances inedite.

In un salotto televisivo, Francesco Cicchella, ormai sessantenne, sconvolge il pubblico dichiarando il suo ritiro dalle scene, esibendosi per l’ultima volta.

In questo momento di commiato, l’artista napoletano fa un bilancio della sua lunga e brillante carriera.

Tra i ricordi che affiorano, uno in particolare si distingue: una serata a teatro, un punto di svolta che ha segnato indelebilmente la sua vita.

Lo spettacolo diventa così un viaggio nel tempo, un flashback che riporta proprio a quella serata indimenticabile, anche se il finale prenderà una piega inaspettata, qualcosa che sconvolgerà gli equilibri dello show.

Per il pubblico dell’artista, vincitore in passato del Premio Totò e Premio Alighiero Noschese, un’esperienza teatrale coinvolgente, in cui musica, risate e un tocco di magia si intrecciano per raccontare una storia che va oltre i confini del tempo.

L.P.

© Riproduzione riservata