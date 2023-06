Elodie a Olbia a Ferragosto completa il quadro dei “big” del Red Valley: la nuova regina del pop italiano salirà sul palco della Olbia Arena durante la quarta serata del festival.

Una data in cui si esibiranno anche gli Articolo 31 e Tananai, protagonisti come la stessa Elodie all'ultimo Sanremo, e Paul Kalkbrenner, icona della techno mondiale. Un live che per Elodie rappresenterà l'unica data estiva in Italia.

Il programma del Red Valley, di scena dal 12 al 15 agosto, si arricchisce così di un’altra stella della scena italiana.

Classe 1990, Elodie è una delle cantanti pop più apprezzate degli ultimi anni, come dimostrano anche gli ultimi riconoscimenti collezionati: il brano “Due”, con cui si è classificata al nono posto al Festival di Sanremo, è certificato platino, l’ultimo album “Ok. Respira” è disco d’oro, per non parlare del recentissimo sold out al Forum di Assago e del successo della docuserie targata Prime Video “Sento ancora la vertigine”, dedicata alla sua vita e alla sua carriera.

