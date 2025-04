Con Artie 5ive gli artisti annunciati dal Red Valley per la decima edizione del festival, in programma dal 13 al 16 agosto alla Olbia Arena, salgono a dieci.

Il 24enne rapper italo-sierraleonese, artista emergente che ha già conquistato la scena italiana col suo primo album “La bellavita”, si esibirà a Ferragosto, durante la terza serata della manifestazione, che “vanta” già Anna, Lazza, Steve Aoki e Tony Boy.

Dopo i primi singoli e le prime collaborazioni, Artie 5ive, nato (a Milano) Ivan Arturo Barioli, si fa notare nel 2023 con l’EP “Aspettando la bella vita” e l’album in collaborazione con Rondodasosa Motivation 4 the Streetz. Forte di uno stile che prende ispirazione dalla scena drill di Detroit, tra bpm serrati, bassi distorti e liriche crude, Artie 5ive mescola tecnica, attitudine e autenticità. Quel che ci vuole per mandare in delirio il pubblico del Red Valley, che si assicura un altro artista di spicco.

Con 9 dischi di platino, 12 oro e oltre 3,5 milioni di ascoltatori mensili, Artie è uno dei più interessanti della nuova scena urban. Le collaborazioni con (tra gli altri) Guè, Ghali, Lazza, Anna e Kid Yugi arricchiscono il suo curriculum, e promettono il bis, con Anna e Lazza (per ora), alla Olbia Arena. Spettacolo nello spettacolo di un’edizione che si preannuncia come la più calda della sua storia.

