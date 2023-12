Atteso per il 22 dicembre su Netflix, giusto in tempo per le festività natalizie, il nuovo e promettente titolo del regista americano Zack Snyder - noto nell’ultimo periodo soprattutto per aver realizzato molti dei film di maggior richiamo dell’universo DC, come “L’uomo d’acciaio” e “Batman vs Superman: Dawn of Justice”.

“Rebel Moon” è il titolo e ha già fatto recente mostra di se con una featurette trasmessa dal servizio streaming, presentandosi come una space opera estremamente ambiziosa che anche in base a precedenti dichiarazioni, per conto della produttrice e moglie del regista Deborah Snyder, possiamo inquadrare nel seguente modo: "C'è un po' di “Star Wars”, un po' de “Il Signore degli Anelli”, un po' de “Il Trono di Spade” con gli intrighi di palazzo. E c'è tutto quello che passa per la mente di Zack".

Pensato per essere diviso in due parti, con la seconda programmata per il 2024, il progetto è stato nuovamente messo in luce nell’anteprima a cura di Empire Magazine, con alcune cover esclusive che svelano un’esplosiva galassia animata da eroi, villain, alieni, guerrieri e robot.

Da sempre in prima linea quando si tratta di individuare le notizie più calde, con tante indiscrezioni ed anticipazioni sui titoli più chiacchierati della stagione cinematografica, la rivista ci mostra in esclusiva assoluta gli attori principali coinvolti nelle riprese: Sofia Boutella (Kora), Charlie Hunnam (Kai), Djimon Hounsou (General Titus), Doona Bae (Nemesis) e Jimmy (Anthony Hopkins).

Le vicende affrontate si ambienteranno in una colonia pacifica situata ai confini della galassia, che subirà la minaccia del tiranno Balisarius e del suo temibile esercito. Per reagire a un pericolo di tale portata, una giovane donna legata ad un oscuro passato viene incaricata di organizzare una squadra di guerrieri con doti uniche provenienti dai pianeti limitrofi, chiamati a lottare in nome della resistenza.

Oltre a prendersi carico della regia, Snyder ha curato la realizzazione della sceneggiatura insieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad. Insieme agli interpreti già citati troveremo nel cast anche Cary Elwes, Michiel Huisman, Ray Fisher, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Corey Stoll, Rhian Rees e Alfonso Herrera. Rupert Friend pare invece sia stato coinvolto per incarnare il ruolo del villain.

L’ambizioso kolossal firmato Snyder era stato originariamente preso in carico da LucasFilm in un periodo ormai remoto - tra il lancio di “Star Wars: La vendetta dei Sith” e l’acquisizione della compagnia per conto di Disney - e avrebbe dovuto in base ai piani iniziali entrare a far parte dell’universo di Guerre Stellari. Rifiutato il progetto perché ritenuto troppo distante dalla filosofia del franchise, il filmaker ha trovato oggi, in accordo con Netflix, l’opportunità di riformulare l’idea di base con l’obiettivo di puntare a una produzione di grossa scala, inaugurando auspicabilmente l’inizio di una nuova e fruttuosa saga fantascientifica. Solo il tempo saprà rispondere sulla buona riuscita del progetto, a noi certamente non manca la curiosità di scoprire quali sorprese ci attenderanno all’uscita.

Giovanni Scanu

© Riproduzione riservata