In arrivo su Radiolina – dal 1 al 12 febbraio, dalle 16:30 alle 17 – una programmazione speciale dedicata alla musica più amata dagli italiani: quella di Sanremo.

Per i radioascoltatori andranno in onda – in fm, su radiolina.it e sulla app Unione digital – due appuntamenti imperdibili dedicati alla kermesse musicale, condotti in studio da Luca Carcassi, Luigi Mameli ed Enzo Asuni. Dal 1 al 7 febbraio tutti sintonizzati su Sanremo Stories, un vero e proprio “aspettando il palco dell’Ariston”, con tante curiosità, trend topic e pillole delle edizioni passate. 7 puntate, 7 argomenti diversi e tanti ospiti in studio.

Ai microfoni in studio, nelle prime puntate, la guida turistica Maria Paolucci e la giornalista Veronica Fadda. Ad accompagnare i collegamenti, anche la giornalista Angelica d’Errico che ha ascoltato in anteprima nazionale tutti i brani in gara quest’anno. Ci saranno anche l’attore Enrico Inserra, il designer Lorenzo Paolucci, la giornalista Francesca Figus e non solo.

Dall’8 al 12 febbraio, sempre dalle 16:30 alle 17, l’attesa finisce e si entra nel vivo del talent musicale con Sanremo Sofà per condividere con il pubblico l’emozione, la gioia e l’esperienza di questa nuova edizione del Festival e giocare al Fanta Sanremo. Ospiti ai microfoni della radio i giornalisti Paola Pilia, Luca Neri e Valentina Caruso.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata