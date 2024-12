Un Natale speciale si prepara al Mondo Eco Festival, con un appuntamento che unisce la magia della fiaba alla bellezza del teatro. Oggi, lunedì 23 dicembre, alle ore 16, l’Orto Giardino Mariposa de Cardu, ospiterà la compagnia teatrale “Le Cirque des Abricots” con il loro incantevole spettacolo “Un Natale da lupo”. L’ingresso, gratuito e aperto a tutti, si trova in località Su Idanu, con accesso da via Goffredo Mameli.

Lo spettacolo racconta la storia di un grande lupo affamato, che, dopo giorni di ricerca infruttuosa, incontra una bambina. Con pochi gesti e parole dolci, la piccola gli insegnerà una lezione di purezza, generosità e amore, trasformando la notte gelida in un incontro che cambierà il destino del lupo. Una favola delicata, in cui la semplicità dei burattini – o “marionette”, come le definiscono in omaggio alla tradizione francese della compagnia – darà vita a un racconto di speranza e bellezza.

L’intero spettacolo è arricchito dalle musiche di Ewman, che accompagnano il movimento dei burattini, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. L’evento è organizzato da Il Crogiuolo – centro di intervento teatrale, per vivere il teatro in modo originale, con una storia che, attraverso i burattini e la musica, racconta appunto la magia del Natale.

© Riproduzione riservata