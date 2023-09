È iniziato lo scorso fine settimana il progetto “QuARTu tra Saperi e Sapori”, iniziativa patrocinata dal comune di Quartu Sant’Elena all’interno del programma generale dell’Amministrazione Civica, guidata dal Sindaco Graziano Milia, “Ripensare la e le città - Attività Culturali, Spettacoli e Arte”.

La manifestazione propone un ricco cartellone per settembre e ottobre seguendo tre filoni paralleli: il teatro, la letteratura e la musica classica.

“QuARTu tra Saperi & Sapori” sarà articolata in tre rassegne: “Teatro di sole voci”, con spettacoli per voce recitante e chitarra, “Io leggo festival”, ciclo di presentazioni di libri con autori sardi premiati a livello regionale e nazionale, e la quinta edizione del “Mauro Giuliani International Guitar Festival” che ospiterà alcuni virtuosi delle sei corde.

Hanno aperto la rassegna Aldo Cinus, Roberto Demontis, Augusto Marini e Mariano Staffa, con la presentazione del libro edito da Isolapalma “Accabadora – mito e realtà. Storia e reperti di un ritrovamento”, che racconta la straordinaria scoperta di alcuni strumenti di lavoro appartenuti ad una accabadora. Un’appassionante indagine su questa figura arcana, condotta attraverso gli strumenti dell’indagine scientifica e antropologica.

Il secondo appuntamento ha visto protagonista Anna Brotzu, attrice, giornalista e scrittrice, nello spettacolo “Nati per Amare”. La voce dell’attrice, accompagnata dalla chitarra di Simone Onnis, ha guidato il pubblico alla scoperta dell’Amore attraverso le parole di poeti e scrittori antichi e moderni, per ricordarci che questo sentimento universale appartiene e accomuna tutti, senza discriminazioni.

Prossimo appuntamento stasera, venerdì 15 settembre, alle ore 19.30 presso l’Auditorium della Chiesa di Santa Maria degli Angeli con Enzo Parodo, attore e regista di vaglia, da quarant’anni sulle scene teatrali sarde, con il suo ultimo spettacolo “MIALINU, il teatro di Michelangelo Pira”.

A seguire, giovedì 21 settembre, giornata intensa del Festival con un doppio appuntamento: alle ore 18.00 presso l’Ex Convento dei Cappuccini ospite d’eccezione Maria Francesca Chiappe, giornalista de L’Unione Sarda, che presenterà, intervistata dalla poetessa e drammaturga Anna Cristina Serra, il suo ultimo libro “Ostaggio”, edito da Castelvecchi.

Subito dopo, alle ore 21, “Le Favole di Esopo”, spettacolo per l’infanzia e i ragazzi, con Lia Careddu, attrice, voce recitante e regista della mise en scène che vedrà tornare sul palco l’affermato chitarrista quartese Simone Onnis, primo sardo ad essersi esibito alla Carnegie Recital Hall di New York, una delle sale da concerto più importanti al mondo.

Ancora letteratura domenica 1 ottobre alle ore 18.00 sempre all’Ex Convento dei Cappuccini con il libro “Il laccio e il veleno” di Maurizio Dessalvi edito da Aracne. Cagliaritano, ha studiato presso l’Université Libre de Bruxelles e all’Università degli Studi di Firenze. Per anni ha insegnato lingua francese nelle scuole italiane ed è stato docente di lingua italiana presso l’Università per Stranieri di Siena e all’Università Nazionale Somala (UNS) a Mogadiscio oltre che lettore di lingua e letteratura italiana all’Università di Granada e all’Università del Costa Rica. Successivamente ha ricoperto l'incarico di Addetto per gli Affari Culturali presso gli Istituti Italiani di Cultura di Atene, Bruxelles e Haifa.

La chiusura di “QuARTu tra Saperi e Sapori” il 13, 14 e 15 ottobre con il Mauro Giuliani International Guitar Festival dedicato all’universo delle sei corde.

La kermesse chitarristica, giunta alla quinta edizione, sarà inaugurata con un concerto speciale a sorpresa, quale anteprima, in programma il 22 settembre alle ore 19.30 presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli in località Flumini.

Tra gli ospiti alcuni dei grandi interpreti del panorama della chitarra come il romano Francesco Taranto e il duo pugliese di Luciano Pompilio, capiscuola e concertisti molto apprezzati in Italia e all’estero, spesso ospiti dei più prestigiosi festival.

L'ingresso a tutti gli appuntamenti è libero e gratuito.

