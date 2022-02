Michael Bublé e la moglie Luisana Lopilato saranno genitori per la quarta volta.

Nella clip di "I’ll Never Not Love You”, nuovo brano del cantante di origini canadesi, appare infatti Luisiana in dolce attesa. E l’annuncio arriva anche da un post Instagram in cui accanto alla foto di Michael e Luisana appare il commento: “Ooops, l’abbiamo fatto ancora...”.

I due sono già genitori di Noah, 8 anni, Elias, 6 e Vida, 3 anni. E per loro la quarta gravidanza potrebbe essere forse l’inizio di una rinnovata gioia e serenità, dopo il periodo difficile patito a causa della malattia che aveva colpito il primogenito, e che ha costretto Bublé a stare a lungo lontano dalle scene.

Il nuovo brano dell’artista è, come lui stesso ha spiegato, un sequel del famosissimo “Haven’t Met You Yet”, canzone del 2009 che ha segnato profondamente la sua vita. Sul set di quel video, infatti, il cantante ha conosciuto la donna che poi è diventata compagna di una vita e madre dei suoi figli.

