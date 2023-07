Quarantesimo compleanno per il Festival internazionale di musiche polifoniche Voci d’Europa, nato a Porto Torres nel 1979 insieme all’indimenticato don Antonio Sanna. Dalle voci bianche alla musica polifonica di ogni epoca, passando per i brani medievali fino ad arrivare alle armonie più pop.

Una proposta di qualità in buona parte già delineata dall’associazione Coro Polifonico Turritano, organizzatrice dell’evento che si svolge sotto la direzione artistica del Maestro Laura Lambroni, e che anche quest’anno andrà a completarsi con la selezione dei cori che si candideranno per partecipare alla manifestazione culturale in programma a Porto Torres e in altri centri del Nord Ovest Sardegna dal 3 al 10 settembre 2023. Le iscrizioni sono aperte: il form della candidatura può essere compilato sul sito www.vocideuropa.it entro il 31 luglio.

«La manifestazione Voci d’Europa fu pensata inizialmente per festeggiare il ventesimo anniversario dalla fondazione del Coro Polifonico Turritano. Doveva essere un evento unico, ma dopo quell’esperienza il Festival ha cominciato ad entrare nel cuore della gente, diventando un appuntamento fisso», sottolinea la Presidente Maria Maddalena Simile. «Voci d’Europa è l’evento di musiche polifoniche più longeva della Sardegna e questo grazie alla perseveranza dei soci che hanno sempre lavorato per il Festival, a quelle istituzioni che ci hanno supportato, alle associazioni, agli sponsor e agli amici che ci hanno creduto. Anche quest’anno il Festival aprirà le sue porte alle formazioni vocali che intendono iscrivere il proprio nome tra quelle partecipanti, un’opzione che abbiamo inserito due anni fa per accogliere quei cori che intendono calcare il nostro palcoscenico per vivere un momento di condivisione e confronto artistico».

La direzione artistica sta mettendo a punto i dettagli per la nuova edizione, che coinvolgerà Porto Torres e altri comuni del territorio con diversi appuntamenti.

«Abbiamo già chiuso i contratti con quattro gruppi, due italiani e due provenienti dall’estero, tutti con repertori e stili differenti, che abbracciano generi ed epoche diverse. Una delle formazioni contattate è già nota: sono i Neri per caso che si esibiranno a Porto Torres il 10 settembre. Per il terzo anno consecutivo – afferma il direttore artistico, Laura Lambroni – ci apriamo, inoltre, a tutte quelle realtà musicali che vogliono candidarsi a partecipare per condividere un’esperienza di crescita».

Nel modulo online, compilabile direttamente sul sito web, sezione “Iscriviti al prossimo festival”, vengono richiesti la tipologia della formazione vocale (coro misto, maschile, femminile, voci bianche), i contatti e le proposte di repertorio. I gruppi che verranno scelti per partecipare al festival potranno contare sulle agevolazioni presso strutture convenzionate con l’organizzazione.

