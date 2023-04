Diritti, lavoro e solidarietà a suon di musica, al parco Fausto Noce è tutto pronto per la decima edizione del Primo Maggio Olbia, organizzato dall'associazione culturale Eventi frizzanti, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e la generosità di tanti partner e associazioni del territorio.

Protagonista la musica, sul palco dalle 15:30, tre ospiti d'onore: la voce rock di Cristina Donà, cantautrice che vanta la Targa Tenco e il Premio De Andrè e che al Primo Maggio olbiese regala la sua ultima fatica deSidera, il suono dirompente dei Little Pieces of Marmelade, direttamente da X Factor 2020, e gli accordi intimi di Andrea Biagioni, sulla scena dell'Ariston nel Sanremo Giovani 2018.

In scaletta, aperta dalla Scuola Sonos con la cantautrice Giò Dark, l'energia di tante band locali: il gruppo emergente olbiese, prodotto da Marco Azara (Salmo) Estemporanea, le sonorità rock e blues anni '70 rivisitate dai Purple Drip, la portavoce dell'ethno beat sardo Manuella, Simo&Sere, voce e chitarra con tantissimi follower, il brano S'incontru della musicista sassarese Elisa Carta, firmata da Pacifico e Francesco Piu, e la voce pop di Sofia Murgia, in arte Solosophia, che ha cantato con Elisa all'Olbia Arena.

La manifestazione partirà alle 10.30 con attività, laboratori, letture, spettacoli, lezioni di sport e teatro e dibattiti. Alle 12, incontro con le associazioni Giulia Giornaliste Sardegna, Sensibilmente Odv e Uildm intorno alle parole utilizzate dai media per parlare di disabilità e per presentare la Carta di Olbia, protocollo deontologico per promuoverne una corretta narrazione.

