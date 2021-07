La XXXI edizione del Festival del cinema di Tavolara si apre stasera a Porto San Paolo con la proiezione di "Sul più bello", della regista Alice Filippi.

Per accompagnare il film sono arrivati in Gallura l’attrice protagonista Ludovica Francesconi e il produttore Roberto Proia. "Siamo felicissimi di essere qui in Sardegna, dopo il Festival di Roma è la seconda nostra uscita", spiega Proia. "Si è trattato di un percorso intenso, abbiamo iniziato le riprese il 6 marzo 2020 e un giorno e mezzo dopo abbiamo dovuto interrompere a causa del lockdown per la pandemia del Covid-19, così pure l’uscita nelle sale, avvenuta, come da programma e nonostante le difficoltà, il 21 ottobre, è durata 3 giorni, perché è scattato di nuovo il lockdown. Ma siamo qua – aggiunge Proia – e siamo qua con i sequel di ‘Sul più bello’: ‘Ancora più bello’, in uscita a settembre, e ‘Sempre più bello’. Non è da tutti fare tre film in 365 giorni come abbiamo fatto noi e nel bel mezzo di una pandemia".

Stasera, oltre alla pellicola "Sul più bello", verranno proiettate le clip degli altri due film della trilogia, che avranno per protagonista, ancora una volta, Ludovica Francesconi nei panni di Marta. "Diciamo che Ludovica è cresciuta sul set con Marta", dice l’attrice 21enne, sorella maggiore della collega, la 18enne Ginevra, e al debutto sul set proprio con la Filippi. "In qualche modo, ho superato le mie insicurezze sul piano dell’aspetto fisico come Marta ha superato le sue, e mi sono evoluta come il personaggio attraverso il personaggio". Un bel successo per la Francesconi, che con questa interpretazione s’è guadagnata il Premio Biraghi dei giornalisti cinematografici ai Nastri d’Argento 2021.

