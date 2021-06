Donatella Finocchiaro torna in Sardegna per il Premio Gian Maria Volonté: l’attrice catanese sarà a La Maddalena il 31 luglio, ospite de “La valigia dell’attore”, per ritirare il prestigioso riconoscimento intitolato al grande attore nella serata finale del festival.

"Fisico antico, irrequietezza moderna, Donatella Finocchiaro è una di quelle attrici così dotate che rischia a ogni passo di diventare un’icona, facendo ombra alla sua stessa bravura", sono alcune delle motivazioni che hanno spinto l’organizzazione della kermesse cinematografica, in programma quest’anno dal 28 luglio al 1° agosto, ad assegnare alla protagonista del grande e piccolo schermo italiano il Premio Volonté 2021.

La statuetta, una barca in rame realizzata dall’artista Umberto Cervo, le verrà consegnata il 31 luglio nella cornice della Fortezza I Colmi, sull'isola di La Maddalena, dalla figlia di Volonté e di Carla Gravina, Giovanna, insieme a Pif, in Gallura in veste di presentatore d’eccezione della XVIII edizione de La valigia dell’attore, al critico Fabio Ferzetti e a Fabrizio Deriu, conduttori delle serate e degli incontri che si svolgeranno durante la rassegna. Un premio speciale che arriva nel ventennale della carriera della Finocchiaro, che debuttò al cinema nel 2002 con "Angela" di Roberta Torre.

Organizzata dall’Associazione Quasar e diretta da Giovanna Gravina Volonté e Fabio Canu, “La valigia dell'attore” è parte integrante della rete di festival delle Isole Minori della Sardegna denominata “Le isole del cinema”, insieme a “Una notte in Italia” (Tavolara), “Pensieri e parole” (Asinara) e “Creuza de Mà” (Carloforte).

