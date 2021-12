L’incidente e il ricovero d’urgenza: sono state ore di grande preoccupazione per la salute di Red Ronnie, la cui auto ha urtato una cuspide formata dal guard rail lungo l’autostrada A24 all’altezza del casello L’Aquila Ovest.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118 che ha trasportato il critico musicale in ospedale e gli agenti della Polizia stradale. Red Ronnie, vero nome Gabriele Ansaloni, è stato sottoposto agli accertamenti ed è stato lui stesso a fornire ad amici e fan rassicurazioni sulle sue condizioni: “Sì, ho avuto un brutto incidente e sono stato sommerso dalle telefonate. Non ho potuto rispondere a tutti, ma sto bene”. Le immagini mostrano la macchina distrutta, da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

“Quando mi sono distratto un attimo per vedere sul navigatore quanto mancava all'uscita di Giulianova e ho rialzato lo sguardo – è il racconto -, mi sono trovato di fronte un cambio di carreggiata che non avevo visto segnalato ed era troppo tardi. Rumore, tutto che si accartocciava, abitacolo sfondato, Poi il silenzio. Immediatamente è arrivato una persona che viaggiava dietro di me. Mi ha chiesto come mi chiamavo. Ha cercato di farmi parlare. Faticosamente sono uscito dall’abitacolo. Il sangue sulle mani e giù dal naso. La radio che continuava a mandare le voci dello Zoo di 105. Tutto in un attimo. La mia vita era cambiata”.

