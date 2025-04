Alghero annulla i festeggiamenti di Pasquetta e rimanda al primo maggio il concerto con i Bertas, i Tazenda e Sina.

«In conseguenza della scomparsa del Santo Padre, Papa Francesco, in segno di lutto, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero hanno deciso di annullare la festa di Pasquetta prevista per il pomeriggio e per la serata di oggi», si legge in una nota.

«La decisione è stata presa dal sindaco Raimondo Cacciotto e dal presidente della Fondazione Graziano Porcu che hanno voluto così interpretare il sentimento della comunità ed esprimere il cordoglio per la scomparsa del Papa. Nell'assumere la decisione, è stata fondamentale la disponibilità degli artisti che hanno mostrato grande sensibilità», chiude il comunicato stampa.

