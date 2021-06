Cosa ci aspetta oggi, 28 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Ogni cosa tornerà al suo posto, è solo questione di tempo. Oggi, però, non andate nel panico: fate un respiro profondo...

Toro – Il partner chiede certezze che non sapete più dargli. Siate onesti con voi stessi: prendetevi il tempo che vi serve per capire.

Gemelli – La settimana è iniziata con il piede giusto. Fate scorta di questo entusiasmo e portatelo con voi sul lavoro. Sarà propizio!

Cancro – Vi sembra di camminare sulle nuvole e, in effetti, ne avete tutta l’aria. Sarà un caso che tutti vi dicano che sembrate rilassati?

Leone – Tenetevi forte, qualcosa di grosso sta per succedere. Un cambiamento improvviso che vi spingerà a rivedere i vostri piani.

Vergine – Non siate troppo categorici nei vostri giudizi sugli altri. Qualcuno che non vi va a genio potrebbe rivelarsi un vero amico.

Bilancia – Non sentite qualcosa nell’aria? Forse è il momento di uscire finalmente dal guscio e fare nuovi incontri?

Scorpione – Il lavoro sta volando in questo periodo. Che sia in arrivo una nuova promozione? Tutti i segnali puntano verso il sì...

Sagittario – Le discussioni con gli amici non fanno mai bene, ma non dovete scusarvi se pensate di aver agito in modo giusto!

Capricorno – A volte vi sembra di scontrarvi contro un muro e in amore non ne va mai bene una. Pazientate, arriveranno tempi migliori.

Acquario – Non siete fatti per stare fermi in uno stesso luogo per troppo tempo. Appena potete cogliete l’occasione per una gita.

Pesci – Fantasticate spesso a occhi aperti. È arrivato il momento di agire! Fate dei vostri sogni una realtà, solo voi potete.

© Riproduzione riservata