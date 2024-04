Chi fa da sé fa per cinque. Gaetano Ventriglia è Otello, Jago, Desdemona, Rodegiro e Cassio in uno spettacolo originalissimo che da 16 anni raccoglie consensi di pubblico e di critica.

L'attore pugliese approda ora anche a Sassari con il suo celebre "Otello alzati e cammina": l’appuntamento è per venerdì e sabato alle 21 nello Spazio Bunker di via Porcellana 17/A.

L'attore pugliese, lodatissimo anche da Ascanio Celestini, porta in scena la sua personalissima rilettura del classico di Shakespeare, toccando diversi registri, farsa, dramma, struggimento, alto e basso, e utilizzando la potenza evocatrice dell’amalgama linguistico creato dallo stesso Ventriglia mescolando italiano, veneto, foggiano e inglese maccheronico.

La sua rilettura del dramma shakespeariano diventa «occasione di riflessione sulla verità della condizione esistenziale, verità che si stratifica su più piani, e dell’essere umano. Verità del senso dello stare in scena. Verità di un classico e delle sue discese nell’animo umano. Verità della condizione dell’uomo, dei suoi ideali e del senso della bellezza, delle sue sofferenze quotidiane, del senso della vita, su come essa venga attraversata e vissuta».

Lo spettacolo è inserito nella programmazione della rassegna “Teatri in via d’estinzione” organizzata da Meridiano Zero Teatro.

