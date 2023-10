I fan dei Beatles tornano a sognare. Il 2 novembre verrà rilasciata in tutto il mondo l’ultima canzone inedita dei Fab Four.

Era la fine degli anni '70 quando John Lennon registrava una demo con voce e piano nella sua casa, il Dakota Building a New York: le diede come titolo "Now And Then”. Nel 1994 la moglie Yoko Ono ha consegnato la registrazione a Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, assieme ad altre demo di John, Free As A Bird e Real Love, pubblicate come singoli nel 1995 e nel 1996, come parte del progetto The Beatles Anthology. I tre hanno registrato nuove parti e completato un primo mix di Now And Then con il produttore Jeff Lynne che però non vide mai la luce.

Nel 2021 la svolta con la docu-serie The Beatles: Get Back, diretta dal regista Peter Jackson, che utilizzando la tecnologia audio MAL della WingNut Films, ha “de-mixato” la colonna sonora mono del film, riuscendo ad isolare gli strumenti e i vocals e tutte le singole voci all'interno delle conversazioni dei Beatles.

Di qui il nuovo mix di Revolver del 2022, tratto direttamente dai master tape originali a 4 tracce e che ora riporta alla luce la demo di Now And Then. Peter Jackson e i suoi tecnici del suono, guidati da Emile de la Rey, hanno applicato la stessa tecnologia alla registrazione originale casalinga di John. Oltre alla voce di Lennon, Now And Then contiene la chitarra elettrica e acustica registrata nel 1995 da George, una nuova parte di batteria di Ringo e il basso, la chitarra e il piano di Paul, che si accorda alla suonata originale di John.

Non solo: Paul ha aggiunto un assolo di chitarra slide ispirato a George e con Ringo ha realizzato i cori nel ritornello. L’ultimo tocco sono stati i backing vocals provenienti dalle registrazioni originali di Here, There And Everywhere, Eleanor Rigby e Because. Il risultato è una nuova canzone dei Beatles a tutti gli effetti, a 53 anni dal loro scioglimento.

«Ed eccola lì, la voce di John, chiara e limpida. È molto emozionante – racconta Paul – E suoniamo tutti, è un'autentica registrazione dei Beatles. Penso che sia una cosa eccitante essere ancora al lavoro su musica dei Beatles nel 2023 e stare per pubblicare una nuova canzone che il pubblico non ha sentito».

«È stata l'esperienza che più ci ha avvicinato ad averlo di nuovo nella stanza con noi, è stato davvero emozionante per tutti – le parole di Ringo -. È stato come se John fosse lì, capite. È fantastico». Per Sean Ono Lennon, figlio di John, «è stato incredibilmente toccante ascoltarli lavorare assieme dopo tutti gli anni trascorsi dalla morte di mio padre. È l'ultima canzone che mio papà, Paul, George e Ringo hanno avuto modo di fare insieme. È come una capsula del tempo ed è come se tutto fosse predestinato ad essere così».

(Unioneonline/D)

