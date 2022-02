Via alla nuova gestione per il cinema multisala di piazza L’Unione Sarda a Cagliari.

La struttura da febbraio è entrata nel circuito Notorious cinemas.

Per il rinnovato multisala un’ampia programmazione e tante promozioni, a partire dalla “Notorious card” da 5 ingressi (a soli 25 euro), con 6 mesi di validità.

La domenica mattina appuntamento ad un prezzo speciale (4,90 euro) con tutte le famiglie con bambini, e dopo lo spettacolo possibilità di gustare pizza e panini nell’area food.

Aperitivi dedicati, pizza e snack sono invece disponibili tutti i giorni nella fascia pomeridiana e serale.

Il lunedì e il martedì la giornata si tinge di rosa: ingresso scontato per tutte le donne a soli 4,50 euro.

Se poi si vuole usufruire dell’offerta film più cena, è attiva tutti i giorni la proposta “film&dinner”, per una splendida serata (a soli 14,90 euro).

Per una sopresa speciale o semplicemente una visione in totale privacy con amici, familiari, colleghi di lavoro, Notorious propone infine la “private watch”, una sala privata dove, oltre a poter scegliere il film, anche fra quelli non in programmazione, è possibile aggiungere, prima o dopo, un contenuto personale da mandare in onda, previo accordo con la direzione (a 99 euro fino a un max di 15 persone).

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata