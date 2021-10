Sale ancora il prezzo degli abbonamenti di Netflix. A partire da sabato 2 ottobre il costo salirà anche in Italia, un rincaro che riguarda non solo i nuovi iscritti ma anche i clienti già abbonati, che riceveranno una notifica via mail dal 9 ottobre.

Una scelta, spiega l’azienda, “che riflette i miglioramenti che apportiamo al catalogo di film e show e alla qualità del servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore agli abbonati”.

Resta escluso dall’aumento l’abbonamento Base, che permette di vedere Netflix da un solo dispositivo e senza HD, resta a 7,99 euro al mese.

Lo Standard – streaming contemporaneo su due dispositivi e HD – aumenta da 11,99 a 12,99. Il Premium – streaming su quattro dispositivi in contemporanea e qualità 4K – passa invece da 15,99 a 17,99.

