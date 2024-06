Il Festival musicale Bernardo De Muro torna in una nuova inedita veste: l’edizione di quest’anno, in programma dal 5 luglio al 7 agosto, rispetta la formula della rassegna itinerante in siti di interesse archeologico, ambientale e storico dei centri della Gallura.

Ma la musica non sarà l’unica protagonista del 2024, con un cartellone che propone recital e spettacoli con interpreti di primissimo piano come Peppe Servillo (5 luglio a Luras), Sergio Muñiz (il 9 al Nuraghe Albucciu di Arzachena), Laura Morante (l’11 a Tempio Pausania), Luca Barbareschi (il 23, sempre a Tempio), Michele Placido (il 5 agosto ad Arzachena) e Gianmarco Tognazzi (il 6 a Santa Teresa Gallura).

Dal 2 al 7 agosto spazio, invece, al tour dell’ensemble tutto al femminile Alter Echo String Quartet, le cui tappe verranno svelate a breve.

