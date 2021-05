E’ morto Franco Battiato: il cantautore siciliano aveva 76 anni ed era malato da tempo.

Maestro di melodia e grande paroliere, esponente del rock progressivo e vero e proprio cultore della musica sperimentale, nonché poeta e filosofo, era nato in provincia di Catania nel 1945.

Nel corso della sua lunga carriera artistica ha firmato brani capolavoro, come “Centro di gravità permanente”, “Voglio vederti danzare”, “La stagione dell'amore”, “Up patriots to arm” e “La cura”, solo per citarne alcuni tra i tanti, entrati di diritto nella storia della musica italiana.

Ma Battiato è stato un artista a tutto tondo, essendosi cimentato anche nella regia e nella pittura.

Nel 2019 l’annuncio del suo ritiro dalle scene, a causa della malattia.

L’annuncio della morte è stato dato dalla famiglia. I funerali avverranno in forma strettamente privata.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata