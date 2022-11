Le date del prossimo anno sono le stesse dell’edizione di quest’anno. La più fortunata del Red Valley Festival, che ha registrato a Olbia, dal 12 al 15 agosto scorsi, alla prima assoluta in città dopo sei stagioni ad Arbatax, qualcosa come 70mila presenze e oltre.

E saranno allora le serate del 12, 13, 14 e 15 agosto quelle dell’edizione 2023, che rimane alla Olbia Arena, e lo farà anche per le successive tre, per provare a superare il record di presenze registrate due mesi e mezzo fa. Complice un programma che oltre ai miglior dj della scena nazionale e internazionale, ha schierato in Gallura “big” della musica italiana come Max Pezzali, Fabri Fibra e l’olbiesissimo Salmo, più le rivelazioni Blanco e Irama, Pinguini Tattici Nucleari e Marracash.

Sui nomi delle quattro date dell’edizione 2023 regge il massimo riserbo, anche se per Ferragosto si parla degli strapremiati Maneskin: se ne saprà comunque di più nelle prossime settimane, quando l’organizzazione inizierà a svelare le prime star.

Intanto, per permettere agli appassionati di assicurarsi la partecipazione alla manifestazione, venerdì 4 novembre a partire dalle 12 apriranno le vendite dei primi biglietti Festival Full Pass. Abbonamenti acquistabili a un prezzo speciale per vivere tutte le date di quello che si candida a essere (come lo è stato quest’anno) l’evento principale della prossima estate in Sardegna.

