Sherrita Duran arriva in Gallura con due date. La cantante californiana sarà di scena il 26 dicembre a Trinità D’Agultu e il 27 a Tempio con lo spettacolo “Music for all Gospel music Sherrita Duran and Friends”.

Nel concerto curato dalla Fondazione Bernardo De Muro in collaborazione con le amministrazioni comunali locali la Duran – star di fama internazionale dalla vocalità “acrobatica”, come l’ha definita il critico Mario Luzzatto Fegiz per la sua capacità di spaziare dalla lirica al pop, dal gospel al jazz, dal soul al rhythm and blues e al musical, fino alla musica dance e all’hip-hop, celebre anche per le collaborazioni con grandi artisti (vedi Zucchero Fornaciari) – proporrà canti gospel come “Joy to the World” o “Oh Happy Day” che rappresentano tradizione e inclusione, mescolando tradizione cristiana e cultura musicale afroamericana e rappresentando un simbolo di unità.

Un concerto perfetto, insomma, per il Santo Natale, in cui sarà possibile apprezzare la voce modulata e profonda della Duran, che trova nel gospel il suo genere d’elezione, oltre lo show. Appuntamento dunque il 26 dicembre alle 19 nella Chiesa Antica della Santissima Trinità a Trinità D’Agultu e il 27 a Tempio Pausania, alle 21, alla Chiesa del Rosario.

© Riproduzione riservata