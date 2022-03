È morto questa notte a Bologna, all'età di 81 anni, l'attore Gianni Cavina.

A darne notizia è il regista Pupi Avati, che ha diretto Cavina in numerosi film tra cui l'inedito “Dante”, atteso in sala a settembre.

Nato a Bologna 81 anni fa, malato da tempo, Cavina aveva vinto nel 1997 il Nastro d'argento per la sua interpretazione in “Festival”, proprio del regista bolognese.

"Aveva le qualità dell'attore completo - ha aggiunto all'AndKronos il produttore Antonio Avati - poteva passare dalle parti più comiche ed esagerate, come quelle che interpretò nei nostri primi film, a ruoli molto sentiti e importanti, che ha portato nei nostri film ma anche in quelli di altri importanti registi, da Luigi Comencini a Marco Bellocchio. C'è un film di Pupi che la Rai ha e che spero che mandi in onda per ricordarlo, 'Il signor Diavolo', dove fa un bellissimo ruolo", ha concluso il produttore.

Celebre anche la sua partecipazione a "Regalo di Natale", sempre di Pupi Avati, al fianco di Diego Abatantuono.

