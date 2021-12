La pandemia non ferma gli eventi al chiuso che molti Comuni hanno deciso di organizzare per allietare le vacanze di fine anno e richiamare turisti amanti delle zone interne dell'Isola.

E in questo periodo arrivano anche i grandi nomi della musica che per l'occasione riconvertono il loro sound e lo adattano alle atmosfere natalizie proponendo delle vere e proprie chicche molto richieste dal pubblico.

Quello che si terrà giovedì 30 a Morgongiori presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena con inizio alle ore 18 sarà però un concerto molto speciale perché vedrà protagonista uno dei più importanti gruppi sardi a livello nazionale.

Si tratta del concerto live del gruppo fondato dall'indimenticato Andrea Parodi, i Tazenda, appuntamento promosso dal Parco Naturale del Monte Arci, presieduto dal sindaco di Morgongiori Renzo Ibba, nell'ambito del progetto "Suoni, saperi e sapori del parco e dell'Ossidiana", grazie al sostegno dell'Assessorato regionale del Turismo e della Fondazione di Sardegna con il supporto delle amministrazioni comunali interessate, Pau, Marrubiu e Palmas Arborea che hanno ospitato i concerti di Darnell Moore &The Gospel Chorale, Carla Denule e Maria Giovanna Cherchi.

E sarà l'ultimo di una serie di eventi della rassegna itinerante nei vari territori del Parco Regionale che sta riscuotendo l'interesse di un turismo internazionale proveniente in particolare dal Nord Europa.

Tre regali di Natale per tutti i fan della storica band sarda presenti nell'oristanese: i Tazenda proporranno un concerto inedito nella chiesa del piccolo centro del Monte Arci, porteranno il museo itinerante e presenteranno anche il nuovo singolo "Oro e cristallo" in collaborazione con il tenore sardo Matteo Desole, brano estratto dall'ultimo fortunato album "Antìstasis", pubblicato lo scorso 26 marzo, un progetto discografico che incontra tradizione e innovazione, in cui si raccontano storie di vita comune tra debolezze, paure e speranze riposte nel futuro.

Un evento imperdibile che sarà aperto da un ensemble che sta riscuotendo sempre maggiori consensi in festival e rassegne nell'Isola: l'AMaMe Vocal Trio di Arborea diretto dal Maestro Riccardo Zinzula, pianista, tenore e direttore di coro tra i più attivi a livello nazionale e composto da tre giovanissime talentuose cantanti Agnese Angheleddu, Marzia Trudu e Melanie Panetto.

E dalle ore 16 fino alle 20, grazie alla Fondazione Parodi e all'impegno del figlio di Andrea, Luca Parodi, sarà possibile visitare il museo itinerante dei Tazenda nel rispetto delle normative imposte dai nuovi protocolli sanitari.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

L.P.

© Riproduzione riservata