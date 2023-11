Morgan fuori da X Factor a tre puntate dalla fine del programma?

Per il momento Sky non conferma ma sono diverse le voci che vorrebbero il giudice via dal talent dopo l’ultima disastrosa puntata live, durante la quale l’ex cantante dei Bluvertigo ha attaccato tutti i colleghi, nessuno escluso, e anche la conduttrice Francesca Michielin.

«Ti aspetta Ivan Graziani di là, sta collaborando con Annalisa», le ha detto mentre provava a interromperlo, prendendola in giro sulla gaffe della settimana precedente, quando a Colapesce e Dimartino ha chiesto come è stato lavorare con Ivan Graziani, scomparso nel 1997.

E quando Fedez ha tentato di difenderla: «Grazie Fedez, mi fai da psicologo? O sei troppo depresso per essere psicologo», ha ribattuto, riferendosi ai problemi di salute rivelati recentemente dal rapper, tra lo stupore del pubblico e le smorfie dei colleghi al tavolo e sul palco.

Successivamente, in un video fuorionda che compare sui social, lo si vede litigare animosamente con Ambra che è al suo fianco al tavolo dei giudici e poi alzarsi e andare via, dopo averla mandata a quel paese.

Pioggia di critiche il giorno dopo sui social per Morgan, che non è nuovo a uscite televisive che fanno molto discutere. Intanto il musicista giovedì ha visto uscire sia Selmi che i SickTeens e si è ritrovato con un unico concorrente in gara, gli Astromare. Cosa che potrebbe rendere più semplice il lavoro di un eventuale sostituto, qualora la produzione decidesse per un cambio in corso d’opera.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata