La grande danza a Sabaudia parla sardo: sarà la giornalista di Porto Torres Monica Lubinu, una delle più accreditate esperte di balletto a livello nazionale, a presentare gli appuntamenti di “Incontro la danza”, quattro grandi serate con personaggi celebri all'interno del Festival di danza di Sabaudia in programma al Belvedere del Lago di Paola a partire dalle ore 19.45. Saranno presentati altrettanti libri al fine di far incontrare due mondi all'apparenza distanti eppure strettamente legati, il ballo e la letteratura.

Il cartellone, organizzato dalla critica di danza isolana in collaborazione con Gramese Editori, avrà inizio questa sera, lunedì 26 agosto, con la presentazione di “Chiamatemi Maestra” di Alessandra Celentano nome conosciutissimo per la sua ultradecennale presenza nel talent show di Maria De Filippi in veste di docente, giurata e caposquadra. Una personalità straordinaria che Monica Lubinu spera di portare quanto prima in Sardegna.

Domani è attesa Annamaria Prina, ex direttrice del Teatro alla Scala di Milano e ballerina nota a livello internazionale, che presenta il suo libro “Incontro con la danza”. Il giorno successivo la protagonista sarà Elena Viti anche lei ex ballerina che ha approfondito le metodologie di insegnamento della danza per i bambini e il ruolo che questa disciplina ha nell'educazione e nella formazione delle nuove generazioni. Il suo libro “Educato in danza” si propone come guida concreta per chiunque voglia intraprendere un percorso di formazione infantile alla danza.

Il cartellone si concluderà con Flavia Pappacena giovedì 29 agosto: la danzatrice, storica dell'arte e studiosa di teoria e storia della danza italiana presenta il suo libro dedicato a Jia Ruskaja e analizza il percorso artistico di vita della danzatrice russa che fondò l'accademia nazionale di danza. Tra gli ospiti illustri ci sarà Raffaele Paganini e il maestro nella scuola di Amici Emanuel Lo. L'ingresso è libero e gratuito per tutte le serate.

L.P.

