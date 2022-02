La prima concorrente incinta del concorso di Miss Italia è costretta a ritirarsi dalla finalissima in quanto risultata positiva al coronavirus. Beatrice Scolletta, con la fascia di Miss Lazio, ha già due bambini ed è in attesa (di tre mesi) del terzo. Di origine romana, vive a Nettuno, ed è stata tra le protagoniste di questa edizione della nota kermesse in quanto per la prima volta è stata ammessa una partecipante che aspetta un bimbo.

La finale si svolgerà domenica al Casinò Ca' Vendramin Calergi di Venezia e verranno elette due Miss: quella del 2021 e quella del 2022.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata