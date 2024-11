Cantante del tormentone “Grace Kelly”, ex giudice della trasmissione televisiva X Factor Italia, l’artista internazionale Mika sarà il protagonista del Cap d’Any di Alghero.

Per il 31 dicembre la scelta del Comune e della Fondazione Alghero è ricaduta sul cantautore e showman libanese, naturalizzato britannico, che ha scalato le classifiche di numerosi Paesi.

Il suo disco di esordio, "Life in Cartoon Motion", nel 2007 gli è valso quattro World Music Awords. Il suo stile musicale si ispira a quello dei Queen, degli Scissor Sisters e, per l’estensione vocale, a George Michael.

Mika sul palco è un vero trasformista, con cambi di scenografie e costumi nei concerti, e la sua musica si rifà al glam rock di inizio anni ’70 e ai ritmi della dance degli anni ‘80. Lo spettacolo della star 41enne andrà in scena sul palcoscenico allestito nel piazzale della Pace, da qualche anno location ideale per lo show di Capodanno nella città della Riviera del Corallo.

In attesa di ufficializzare il programma degli eventi per le festività di fine anno, la Fondazione Alghero punta su alcuni artisti come Ghali e Olly che saranno tra i protagonisti nei giorni del 29 e 30 dicembre.

© Riproduzione riservata