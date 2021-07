Le note di Mendelssohn e Beethoven incantano l’Arena del Parco della Musica di Cagliari.

Grande successo per il concerto da sold out andato in scena nella serata di ieri e che ha accolto, fra lunghissimi applausi, i capolavori della musica sinfonica.

Un programma accattivante e dal forte impatto emotivo, con due partiture tra le più celebri: la Quarta di Mendelssohn, l"italiana", "abbozzata" dal compositore tedesco durante il suo Grand Tour in Italia, e la Quinta di Beethoven, vero monumento della storia della musica con il suo famosissimo incipit entrato nell'immaginario collettivo.

Il terzo appuntamento con la rassegna estiva "classicalparco" proposta dal Teatro Lirico di Cagliari ha segnato il ritorno sul podio cagliaritano dell'italo americano Corrado Rovaris, apprezzato direttore principale del Teatro di Philadelphia.

"Due capolavori, e un brillante inno al nostro Belpaese per lasciarvi incantare dalle note di una meravigliosa orchestra”, le parole del Maestro, che ha condotto una serata a tratti lieve e intensa, che ha spaziato dalle note variegate di Mendelssohn alle celeberrime note della Quinta beethoveniana.

Classicalparco 2021 propone 19 serate di spettacolo (fino al 14 agosto), per 7 distinti programmi musicali, replicati nei tre giorni successivi (per l'operetta, l'opera e il balletto) e il giorno successivo (per i concerti, tranne quello del 1° luglio), con inizio sempre alle 21, e vede in primo piano l'Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari, quest'ultimo diretto da Giovanni Andreoli, impegnati in programmi di assoluta rilevanza.

