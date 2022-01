Manuel Bortuzzo è pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

Lo aveva annunciato proprio il giovane nuotatore qualche giorno fa, e ora la conferma arriva anche dal padre Franco.

In un’intervista rilasciata a Fanpage, l’uomo ha rivelato che Manuel, pur lasciando prima il gioco, non incorrerà in alcuna penale, “evidenti motivi di salute”.

Manuel, dunque, tornerà a casa “il 14 o il 17 gennaio”, e la motivazione è “che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti”.

“Lui non si è mai avvicinato alla cucina”, ha sottolineato il padre, spiegando che “lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco”.

Alla base dell’addio ci sarebbe però anche altro, perché “il programma era iniziato sotto un certo profilo – spiega papà Franco – ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio”.

A pesare soprattutto è la mancanza di Aldo Montano, che ha lasciato la trasmissione per trascorrere le festività in famiglia. Fra i due si è installato un rapporto profondo e sincero, che andrà senz’altro oltre le mura di Cinecittà: “Sicuramente tra loro ci sarà un incontro e non è escluso che sarà proprio Aldo ad andarselo a prendere nella casa”.

Il padre di Manuel ha però negato che nel sofferto addio c’entri la brutta uscita di Katia Ricciarelli nei confronti di Manuel, un infelice rimprovero per non aver chiuso una porta: “Non è per quello… Manuel non penso si sia neanche accorto della sua brutta frase. Sono proprio le dinamiche del gioco che non lo riguardano più”, ha concluso Franco Bortuzzo.

