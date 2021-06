L’hashtag di Simon Cowell impazza da oggi su Twitter in Italia. E il motivo è un’indiscrezione pubblicata nientemeno che dal New York Times: il celebre ideatore di X Factor, talent show musicale che da oltre dieci anni spopola anche in Italia, potrebbe diventare il nuovo manager dei Maneskin, freschi vincitori dell’Eurovision.

La rock band romana, divenuta famosa proprio dopo la partecipazione al talent show televisivo, ha infatti da poco detto addio alla manager Marta Donà - manager fra gli altri anche di Marco Mengoni e Francesca Michielin - e ora per Damiano e soci potrebbe aprirsi una nuova era, anzitutto all’insegna dell’internazionalità.

Ultimamente anche Miley Cyrus, star americana della musica, ha iniziato non solo a seguire i Maneskin ma anche a commentare sistematicamente i loro post sui social.

Al momento i diretti interessati non hanno né smentito né confermato, segno che potrebbe esserci qualcosa di vero nell’indiscrezione lanciata dagli Stati Uniti.

“Abbiamo trascorso quattro anni indimenticabili - aveva dichiarato Marta Donà con un post sui social - pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato, ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi”.

