Malore in diretta per Massimo Giletti. Il conduttore era impegnato in una puntata speciale di “Non è l’Arena” da Mosca, dove ha intervistato la portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zacharova.

Durante il dibattito con gli ospiti in studio a Roma che ha fatto seguito all’intervista, il giornalista ha però avuto un mancamento ed è stato costretto ad abbandonare temporaneamente.

La trasmissione è stata interrotta e la regia ha mandato in onda alcuni minuti di intervallo pubblicitario. Poi, a tornare sullo schermo è stata Myrta Merlino, una delle ospiti in studio, che ha spiegato come Giletti si fosse sentito male. “Massimo, l’avete visto, ha avuto un mancamento”, ha spiegato la giornalista. Nel frattempo il direttore di Libero Alessandro Sallusti, in polemica con il contenuto dell’intervista a Maria Zacharova, aveva abbandonato la trasmissione.

Dopo alcuni minuti Giletti è ricomparso in collegamento da Mosca, in discrete condizioni, e ha ripreso le redini del dibattito con i suoi ospiti. “Fuori c’era molto freddo, ho avuto un mancamento, probabilmente un calo di zuccheri. Purtroppo capita”, ha spiegato.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata