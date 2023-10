Si avvia la nuova stagione di prosa, musica e danza. Si inizia il 9 novembre e si procederà fino al 16 maggio del prossimo anno. Aprono Marina Massironi e Maria Amelia Monti con "Il Marito Invisibile". Chiude Geppi Cucciari, con "Perfetta". È la grande prosa, la musica e la danza, che andrà in scena, con 12 appuntamenti, in un locale che il sindaco di Macomer Riccardo Uda definisce un grande contenitore di cultura: il cine-teatro Costantino, che riapre dopo otto anni di oblio, grazie alla concessione al Comune per l'utilizzo da parte della proprietà. Il tutto è organizzato dal Cedac, col patrocinio e il sostegno del ministero della cultura, dalla Regione e dal Comune di Macomer.

«Quest'anno c'è una cosa in più oltre al contenuto - dice il sindaco Riccardo Uda -, c'è il contenitore, concesso dalla proprietà gratuitamente e per cui il Comune pagherà l'utilizzo. Si riapre un presidio culturale di eccellenza, voluto da questa amministrazione, ma grazie soprattutto alla collaborazione del Cedac. Lo abbiamo voluto perché se questo presidio culturale non ci fosse, si verificherebbe la decadenza culturale e sociale dell'intera comunità e del territorio».

L'assessora alla cultura, Fabiana Cugusi, aggiunge: «È una vittoria, conquistata col gioco di squadra». Rita Atzori, consigliera comunale: «È il risultato del lavoro di gruppo e anche l'inizio di tutto quella che verrà». A presentare la nuova stagione è la direttrice del Cedac, Valeria Ciabattoni: «Il ritorno al Costantino dopo 8 anni? Una conquista. Un investimento per tutto il territorio, giacché in questi mesi, a partire dal 9 novembre, presenteremo uno spaccato del panorama italiano».

Lo storico cinema Costantino (foto Oggianu)

Si parte il 9 novembre con "Il marito invisibile", con Maria Amelia Monti e Marina Massironi. Il 18 dicembre, l'appuntamento con la musica Gospel, con "Florida Fellowship super Choir". Il 13 di gennaio "Pourparler", con Annagaia Marchioro. Il 25 gennaio "Sola", con Stefania Secci Rosa, Carol Mello, Andrea Lai, Fabbrizio Lai e Simone Soro. Il 4 febbraio "Vicini di casa", con Alessandro Acciai, Gigio Alberti, Alberto Giusta e Amanda Sandrelli. Il 25 febbraio "L'onesto fantasma", con Gianmarco Tognazzi, Renato Marchetti e Fausto Sciarappa. L'otto marzo "Le Volpi", con Antonella Attili, Giorgio Colangeli e Luisa Merloni. Il 16 marzo "Che fine ha fatto Ulisse?" con Andrea Tedde. Il 26 marzo "Dervish", danza con Ziya Azazi. Il 7 aprile "Ima", con Lara di Nallo, Valentin Durand, Evelien Jansen, Paolo Piancastelli e Gocalo Reis. L'otto maggio "Rumba", con Ascanio Celestini. Concluderà il 16 maggio "Perfetta", con la macomeresissima Gepi Cucciari. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21. La campagna abbonamenti inizia lunedì alle 17.30 nella biblioteca comunale.

