Sarà lo stesso Luigi Lai ad eseguire al Teatro Verdi le sue composizioni alle quali si sono ispirati i finalisti di una delle sezioni del concorso “Scrivere in Jazz”. L’edizione numero 18 della manifestazione organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna si terrà il 12 e 13 settembre al teatro Verdi di Sassari.

Tre i brani arrivati in finale nella sezione dedicata al maestro delle launeddas: Marco Battigelli con “A Bitty’s Beat”, Riccardo Catria con “Su Ballu Tundu” e il tedesco Tobias Hoffman con “The Sheperd’s Mad Dance”.

Nella serata del 12 l'orchestra Jazz della Sardegna eseguirà anche i brani dei compositori finalisti delle altre due sezioni: “Dreams” di Martino Corso, “Bloemen” Gabriele di Franco e “Luce” di Francesco Spinazza nella sezione dedicata alle composizioni originali libere; “Millacamilla” di Marco Borella, “Gli Incatenati” di Ferdinando Caiazzo e “Daina” dell’austriaco Markus Neuwirth in quella dedicata agli arrangiamenti.

Il 13 settembre alle 21 l’OJS, con un organico ampliato, presenterà “Il Brutto Anatroccolo”, opera creata appositamente per il Festival Time in Jazz di Berchidda del 1997, adattamento di Enrico Pau e Aldo Tanchis, i testi delle canzoni scritti da Aldo Tanchis, e le musiche composte dal Maestro Giorgio Gaslini, pioniere del jazz in Italia di cui ricorre nel 2024 il decennale della scomparsa, al quale è dedicata la sezione degli arrangiamenti del concorso Scrivere in Jazz.

