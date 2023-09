Loredana Bertè annulla l’ultima data del suo tour, quella di Catania.

In un post sui social la cantante, che il prossimo 20 settembre compirà 73 anni, spiega: "Sono allo stremo... senza forze e senza voce", scusandosi con i fan.

"Questo tour, per me che ero appena uscita dalla convalescenza, è stato estenuante, vuoi per i lunghi viaggi, vuoi per il caldo, alla fine non sono riuscita a concluderlo. Ho fatto 30 ma non 31!!! Mi dispiace immensamente ma sono arrivata allo stremo, ho dato davvero il massimo che potevo. Scusatemi, spero mi continuerete a voler bene”, scrive.

Il tour era partito da Ravarino, in provincia di Modena, lo scorso 1° luglio.

