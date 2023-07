L'attore adolescente più ricercato d'Italia è senza dubbio Andrea Arru. Per il sedicenne ploaghese continuano a fioccare le offerte di lavoro e in questo 2023 sarà protagonista in ben tre produzioni.

Una è stata presentata in anteprima stasera al Giffoni Film Festival: si tratta della seconda stagione di “Di4ri”, la serie per ragazze e ragazzi lanciata da Netflix l'anno scorso in tutto il mondo con ottimi riscontri. A settembre Andrea, nel ruolo di Pietro, sarà sulla piattaforma Netflix. La seconda stagione racconterà le avventure di Pietro e dei suoi compagni di classe nell'ultimo anno delle medie.

Dal 26 ottobre invece nelle sale cinematografiche italiane e in quelle statunitensi verrà proiettato il terzo capitolo dedicato a Diabolik, il ladro in calzamaglia nera creato dalle sorelle Giussani. Titolo del film dei fratelli Manetti “Diabolik-Chi sei?” che parlerà anche di quando l'uomo dai mille volti era ragazzino e il ruolo sarà interpretato proprio da Andrea Arru.

Top secret invece la terza produzione.

Da ricordare che il giovanissimo attore ploaghese è stato già protagonista nel pluripremiato film “Glassboy” (2020) di Samuele Rossi e nella fiction di Canale 5 “Storia di una famiglia perbene” (2021).

© Riproduzione riservata